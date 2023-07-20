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Новости 20:17

Исторический дом на Васильевском острове хотят лишить статуса памятника

фото ЗакС политика Исторический дом на Васильевском острове хотят лишить статуса памятника

Петербургский комитет по охране памятников может лишить статуса объекта культурного наследия доходный дом Маковкиной, расположенный на углу Большого проспекта Васильевского острова и 8-й линии. Об этом пишет издание "Канонер".

Вывод о том, что здание не представляет собой достаточной историко-культурной ценности, содержится в новейшей экспертизе. Ее выполнил Максим Филипович, считающий, что речь идет о "типичном доходном доме XVIII-XIX веков". По его оценке, примененные архитектурные решения следует расценивать как типовые для своего времени. Автор документа рекомендует комитету лишить историческое здание статуса памятника.

В случае, если к мнению Филиповича прислушаются, по закону дом Маковкиной все равно продолжат охранять.

фото: Виктор М, Citywalls.ru

фото: Citywalls.ru


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