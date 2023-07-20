Исторический дом на Васильевском острове хотят лишить статуса памятника

Петербургский комитет по охране памятников может лишить статуса объекта культурного наследия доходный дом Маковкиной, расположенный на углу Большого проспекта Васильевского острова и 8-й линии. Об этом пишет издание "Канонер".

Вывод о том, что здание не представляет собой достаточной историко-культурной ценности, содержится в новейшей экспертизе. Ее выполнил Максим Филипович, считающий, что речь идет о "типичном доходном доме XVIII-XIX веков". По его оценке, примененные архитектурные решения следует расценивать как типовые для своего времени. Автор документа рекомендует комитету лишить историческое здание статуса памятника.

В случае, если к мнению Филиповича прислушаются, по закону дом Маковкиной все равно продолжат охранять.

фото: Виктор М, Citywalls.ru

фото: Citywalls.ru