"Известия": Минстрой готовит специальные счета для оплаты ЖКУ

Минстрой занимается разработкой специальных счетов для сбора платы за предоставление жилищно-коммунальных услуг, сообщили 21 июля "Известия" со ссылкой на письмо ведомства высшим органам исполнительной власти. Министерство выполняет это по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина.

Документ предполагает создание "обязательного аккумулирования лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные ресурсы".

Как объяснил газете первый замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, сейчас собранные с жильцов средства поступают на счета управляющих компаний и становятся их собственностью. Жильцы могут контролировать расходование средств только один раз в год при утверждении отчета о расходах. В случае, если речь идет о недобросовестной УК, не исключена возможность нецелевого расходования средств, отметил депутат.

В то же время жильцы многоквартирных домов могут и сейчас перейти на прямую оплату ЖКУ ресурсоснабжающим организациям, минуя управляющие компании, отметил член Общественного совета при Минстрое Александр Евсеев. Смена модели может произойти согласно решению общего собрания собственников квартир, отметил он. При этом основная часть денег сейчас все равно поступает на счета УК.

Ранее стало известно о том, что правительственная комиссия по законодательной деятельности поддержала идею о закреплении за государственными жилищными инспекциями обязанности вести реестры протоколов собраний собственников квартир, посвященных теме капремонта. Авторы идеи полагают, что это позволит помешать подделке протоколов и убережет средства плательщиков.

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