В новом учебном году школьники начнут учиться управлению беспилотниками, заявил сенатор

С 1 сентября российские школьники приступят к изучению основ применения беспилотных аппаратов в рамках курса начальной военной подготовки, рассказал 21 июля РИА "Новости" сенатор Артем Шейкин. По его словам, соответствующая инициатива получила поддержку Минпросвещения и Минобороны.

Как уточнил сенатор, предложение подготовили в ходе работы секции совета по развитию цифровой экономики при Совфеде. После этого авторы направили его в адрес главы Минобороны. "Предложение было рассмотрено и поддержано, в том числе и Минпросвещения. По планам, школьники с 1 сентября на уроках начальной военной подготовки будут изучать основы боевого применения беспилотников", — поведал Шейкин.

Согласно ответу Минобороны на запрос сенатора, программа предусматривает изучение "видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника". Программу планируют реализовать в образовательных организациях и центрах "Авангард".

Ранее стало известно о том, что школы смогут использовать с сентября новые учебники истории с разделом о спецоперации.

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