Госдума разрешила росгвардейцам служить по мобилизации в родном ведомстве

Депутаты Госдумы поддержали 21 июля в третьем, окончательном чтении закон об особенностях комплектования Росгвардии. Автором проекта выступил глава комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Норма предусматривает, в частности, что в условиях призыва по мобилизации пребывающие в запасе бывшие сотрудники Росгвардии будут направляться в родное ведомство на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий полиции. Также они получат право заключать краткосрочные контракты с Росгвардией на полицейскую службу для выполнения специальных задач.

Закон устраняет предельный возраст для поступления в Росгвардию. Сейчас для рядового и младшего начальствующего состава он составляет 35 лет, для среднего, старшего и высшего руководства — 40 лет.

Также внесенными ко второму чтению проекта поправками предусмотрен запрет на размещение росгвардейцами информации о себе, сослуживцах и членах семей, позволяющей идентифицировать их, а также место их расположения.

Фото: ЗАКС.Ру