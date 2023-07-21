Картаполов уверил в отсутствии планов увеличивать продолжительность службы по призыву

Необходимость увеличивать продолжительность армейской службы по призыву с одного года до двух отсутствует, заявил 21 июля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, существующего сейчас срока более чем достаточно для овладения воинской специальностью.

"Не надо два года служить, в этом нет никакой необходимости. У нас сегодня современный молодой человек в состоянии освоить все воинские специальности максимум за полгода", — цитирует слова депутата ТАСС.

Парламентарий отметил, что подготовка в войсках разработана "таким образом, что она имеет полугодовой цикл", по завершении которого срочник еще полгода совершенствуется в полученных навыках.

Ранее в пятницу стало известно о том, что в России отказались от планов повышения нижнего порога призывного возраста с 18 до 21 года, хотя повышение верхней планки с 27 до 30 лет будет узаконено. Изначально законопроект о повышении призывного возраста предусматривал поэтапное увеличение возраста призыва и, соответственно, нахождения в рядах Вооруженных сил. Картаполов объяснил отказ от этой идеи тем, что "очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет".

Фото: Минобороны России/ "ВКонтакте"