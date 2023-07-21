"Очень много ребят хотят пойти и служить": Картаполов сообщил, что в России продолжат призывать в армию с 18 лет

Комитет Госдумы по обороне поддержал поправку ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста, согласно которой в России продолжат призывать в армию с 18 лет, сообщил 21 июля ТАСС со ссылкой на главу комитета Андрея Картаполова. Ранее сообщалось о планах повысить верхнюю границу призывного возраста с 27 до 30 лет, а нижнюю — с 18 до 21 года.

"Главная поправка, что верхний предел [призывного возраста в России] — это 30 лет, а нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет. Такая возможность им сейчас предоставляется", — заявил парламентарий.

Картаполов добавил, что новые нормы о призывном возрасте не распространятся на осенний призыв 2023 года.

О необходимости поэтапно увеличить призывной возраст с нынешних 18-27 лет до 21-30 лет заявил в декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу. В январе в Кремле сообщили о "концептуальной" поддержке идеи президентом Владимиром Путиным. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в марте, первое чтение он преодолел ровно неделю назад.

Фото: duma.gov.ru