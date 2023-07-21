Госдума приняла закон об НДФЛ для работающих удаленно

Государственная дума приняла 21 июля в третьем чтении закон о ставке НДФЛ для удаленных сотрудников и фрилансеров, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Документ предусматривает, что с 1 января 2024 года российские компании должны будут начать взимать со своих удаленных сотрудников 13% НДФЛ. Величина налога может возрасти до 15% при условии, что сотрудник получает высокие доходы. Подобная практика будет относиться в том числе к работникам, проживающим за рубежом.

Для тех, кто работает по гражданско-правовому договору, правила начнут действовать с 2025 года.

Также в пятницу Госдума позволила росгвардейцам служить в родном ведомстве в случае мобилизации.

Фото: ЗАКС.Ру