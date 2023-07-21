Суд в Москве заочно арестовал экс-мундепа Брюханову

Хорошевский суд Москвы заочно арестовал бывшего муниципального депутата столицы Анастасию Брюханову, обратил внимание 21 июля проект Avtozak Live. Против политика возбуждено уголовное дело о распространении фейков про российскую армию (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ).

Дело о заочном аресте Брюхановой было зарегистрировано в четверг, 20 июля. В тот же день суд вынес по нему положительное решение, следует из картотеки суда.

В середине июня МВД объявило Брюханову в розыск. До этого, в апреле, стало известно о возбуждении против нее уголовного дела о фейках про Вооруженные силы. Поводом для этого послужил выпуск ролика на YouTube с "заведомо ложной информацией о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины", сообщили тогда в ГСУ СК по Москве.

Фото: Telegram-канал Анастасии Брюхановой