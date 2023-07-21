Правительство оценит эффективность эксперимента по взиманию курортного сбора

Российское правительство намерено провести оценку эффективности эксперимента по взиманию с туристов курортного сбора после его завершения в конце 2024 года, сообщил 21 июля ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Эксперимент проводится в нескольких регионах России, в этом году к нему подключится Петербург.

"По окончании эксперимента будут сделаны выводы относительно эффективности", — цитирует информагентство полученное сообщение.

Ранее "Ведомости" сообщили о появлении в кабмине сомнений относительно целесообразности курортного сбора. Ожидается, что Минфин проведет проверку результатов взимания средств с туристов в 2023-2024 годах. Как сообщили изданию его источники, в правительстве считают, что курортный сбор может стать причиной подорожания услуг, что пойдет вразрез с усилиями по снижению нагрузки на отрасль.

Курортный сбор сейчас действует в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Петербург формально подключится к программе с 1 октября, когда вступит в силу соответствующий городской закон, подписанный ранее губернатором Александром Бегловым. На деле же собирать деньги с туристов начнут с 1 апреля 2024 года.

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