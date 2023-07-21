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Новости 13:58

Песков ушел от ответа на вопрос об отказе повышать призывной возраст до 21 года

фото ЗакС политика Песков ушел от ответа на вопрос об отказе повышать призывной возраст до 21 года

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов насчет отказа от идеи повышать нижнюю планку призывного возраста с 18 лет до 21 года. Он заявил, что не может ничего сказать по этой проблеме и упомянул важность экспертной оценки Министерства обороны.

"Здесь давайте на этой стадии все-таки обращать вопросы в Государственную думу и Минобороны, здесь самое главное, основополагающее — это экспертная точка зрения Министерства обороны", — приводит РИА "Новости" высказывание представителя Кремля.

Песков добавил, что в настоящий момент не может ничего сказать по заданному вопросу и отметил лишь, что дискуссия о нем ведется в Госдуме.

Ранее стало известно, что думский комитет по обороне поддержал поправки ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста, согласно которым верхняя планка последнего должна повыситься до 30 лет, а нижняя — остаться прежней, на уровне 18 лет. Между тем, изначально предполагалось поэтапное увеличение обеих с тем, чтобы изменить границы призывного возраста с нынешних 18-27 лет до 21-30 лет. Отказ от подобной идеи глава комитета Андрей Картаполов объяснил желанием молодых людей пораньше вступить в ряды армии.

Фото: kremlin.ru


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