Песков ушел от ответа на вопрос об отказе повышать призывной возраст до 21 года

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов насчет отказа от идеи повышать нижнюю планку призывного возраста с 18 лет до 21 года. Он заявил, что не может ничего сказать по этой проблеме и упомянул важность экспертной оценки Министерства обороны.

"Здесь давайте на этой стадии все-таки обращать вопросы в Государственную думу и Минобороны, здесь самое главное, основополагающее — это экспертная точка зрения Министерства обороны", — приводит РИА "Новости" высказывание представителя Кремля.

Песков добавил, что в настоящий момент не может ничего сказать по заданному вопросу и отметил лишь, что дискуссия о нем ведется в Госдуме.

Ранее стало известно, что думский комитет по обороне поддержал поправки ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста, согласно которым верхняя планка последнего должна повыситься до 30 лет, а нижняя — остаться прежней, на уровне 18 лет. Между тем, изначально предполагалось поэтапное увеличение обеих с тем, чтобы изменить границы призывного возраста с нынешних 18-27 лет до 21-30 лет. Отказ от подобной идеи глава комитета Андрей Картаполов объяснил желанием молодых людей пораньше вступить в ряды армии.

Фото: kremlin.ru