РБК: В своей квартире задержан Игорь Стрелков

Силовики задержали блогера и экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), сообщил 21 июля РБК со ссылкой на два своих источника в правоохранительных органах и на адвоката Александра Молохова. Информацию подтвердила в Telegram-канале Стрелкова его жена Мирослава Регинская.

Как сообщается, силовики пришли к Стрелкову домой около полудня. Сотрудники Следственного комитета проводят в его квартире обыск.

По информации РБК, следственные действия связаны с заявлением бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер", которое тот подал в отношении блогера.

В свою очередь, супруга Стрелкова сообщила, что представители СК явились к ним домой приблизительно в 11:30. "Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)", — написала она и добавила, что не располагает информацией о местонахождении своего мужа.

В начале июля силовики сорвали проведение лекции Стрелкова в петербургском книжном магазине "Листва". В итоге выступление состоялось в другой локации, заранее подготовленной в качестве резервной.

Фото: Telegram-канал Игоря Стрелкова