Бывшего псковского депутата оштрафовали за "дискредитацию армии"

Псковский городской суд оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшего депутата Псковской городской думы от "Яблока" Дмитрия Пермякова. Его признали виновным в дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Об этом он сам рассказал изданию "Псковская губерния".

Дискредитацией военнослужащих суд счел несколько пацифистских постов в зарубежной социальной сети. Ранее экс-депутат, комментируя административное дело, заявил, что отказываться от своей позиции не намерен.

Пермяков в настоящее время находится за пределами России.

Фото: ЗАКС.Ру