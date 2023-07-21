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Новости 18:59

Бывшего псковского депутата оштрафовали за "дискредитацию армии"

фото ЗакС политика Бывшего псковского депутата оштрафовали за "дискредитацию армии"

Псковский городской суд оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшего депутата Псковской городской думы от "Яблока" Дмитрия Пермякова. Его признали виновным в дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Об этом он сам рассказал изданию "Псковская губерния".

Дискредитацией военнослужащих суд счел несколько пацифистских постов в зарубежной социальной сети. Ранее экс-депутат, комментируя административное дело, заявил, что отказываться от своей позиции не намерен.

Пермяков в настоящее время находится за пределами России.

Фото: ЗАКС.Ру


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