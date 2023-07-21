Игоря Стрелкова арестовали на два месяца

Суд в Москве отправил в следственный изолятор блогера, бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), задержанного в пятницу 21 июля. Тем самым было удовлетворено ходатайство следствия. Об этом сообщает "Коммерсант".

Мера пресечения будет действовать как минимум до 18 сентября. Фигуранта обвиняют в призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК). Делом занимается Федеральная служба безопасности. В его материалах указаны два поста, датированные концом мая. В этих текстах упоминается Крым. Стрелкову грозит до пяти лет заключения.

На суде отставной офицер ФСБ, ссылаясь на стенокардию, попросил о домашнем аресте.

В последнее время Стрелков, регулярно выражающий недовольство действиями Минобороны и методами ведения военной спецоперации, персонально критиковал президента и главнокомандующего Владимира Путина. На Telegram-канал бывшего лидера так называемых ополченцев Донбасса подписано более 800 тысяч человек.

Фото: Telegram-канал Игоря Стрелкова