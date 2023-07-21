Бастрыкин хочет передать в ведение СК дело о гибели петербургского полицейского при оформлении ДТП

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин проявил интерес к дорожно-транспортному происшествию в Петербурге, в результате которого от полученных травм скончался сотрудник дорожной полиции.

Инцидент случился минувшей ночью на КАД в Пушкинском районе.

Правоохранитель оформлял ДТП, обошедшееся без пострадавших. В это время в него врезался третий автомобиль. В итоге скончались и сотрудник ДПС, и 24-летний водитель влетевшего в него джипа Hyundai.

Помимо доклада о происшествии от петербургских коллег, Бастрыкин рассчитывает, что расследование уголовного дела передадут из МВД в СК.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте