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Бастрыкин хочет передать в ведение СК дело о гибели петербургского полицейского при оформлении ДТП

фото ЗакС политика Бастрыкин хочет передать в ведение СК дело о гибели петербургского полицейского при оформлении ДТП

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин проявил интерес к дорожно-транспортному происшествию в Петербурге, в результате которого от полученных травм скончался сотрудник дорожной полиции.

Инцидент случился минувшей ночью на КАД в Пушкинском районе.

Правоохранитель оформлял ДТП, обошедшееся без пострадавших. В это время в него врезался третий автомобиль. В итоге скончались и сотрудник ДПС, и 24-летний водитель влетевшего в него джипа Hyundai.

Помимо доклада о происшествии от петербургских коллег, Бастрыкин рассчитывает, что расследование уголовного дела передадут из МВД в СК.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте


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