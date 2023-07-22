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Новости 15:42

Дрозденко поучаствовал в мотопараде до границы Финляндии

фото ЗакС политика Дрозденко поучаствовал в мотопараде до границы Финляндии

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в мотопараде от Выборга до границы Финляндии, о чем сам сообщил 22 июля в своем Telegram-канале. Поездка состоялась в рамках фестиваля "Балтик Ралли".

Перед поездкой участники заезда устроили экосубботник на берегу Финского залива. Позже мотоциклисты проехали от Выборга до границы с Финляндией. 

"На границе мы немного погудели, поприветствовали наших соседей-финнов, показали им, что у нас все в порядке. Пусть знают: для них наша граница не закрыта — мы добрые соседи, "мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути", — сообщил Дрозденко об итогах поездки.

Дрозденко известен своей любовью к поездкам на мотоцикле. В предыдущий раз он ездил в составе мотопробега в честь Дня Победы.

Фото: Telegram-канал "Александр ДроZденко"


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