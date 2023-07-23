Число пострадавших при обрушении моста в Луге выросло

Обрушение пешеходного моста в Луге, случившееся накануне, привело к травмированию уже восьми человек, о чем сообщила пресс-служба администрации Ленобласти. Погибшим по-прежнему числится один человек, из-за чего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

Троим пострадавшим оказали медицинскую помощь непосредственно на месте происшествия. Губернатор Александр Дрозденко поручил главе регионального комздрава Александру Жаркову взять ситуацию на контроль.

Местные силовики занялись доследственной проверкой травмирования граждан.

Фото: ЗАКС.Ру