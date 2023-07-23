ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 10:25

Число пострадавших при обрушении моста в Луге выросло

фото ЗакС политика Число пострадавших при обрушении моста в Луге выросло

Обрушение пешеходного моста в Луге, случившееся накануне, привело к травмированию уже восьми человек, о чем сообщила пресс-служба администрации Ленобласти. Погибшим по-прежнему числится один человек, из-за чего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

Троим пострадавшим оказали медицинскую помощь непосредственно на месте происшествия. Губернатор Александр Дрозденко поручил главе регионального комздрава Александру Жаркову взять ситуацию на контроль.

Местные силовики занялись доследственной проверкой травмирования граждан.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости23 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама