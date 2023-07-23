Лукашенко "начали напрягать" члены ЧВК "Вагнер"

Прибывший в Россию белорусский президент Александр Лукашенко высказался в беседе с главой российского государства Владимиром Путиным о представителях частной военной компании "Вагнер", которые передислоцировались на территорию его страны. Государственные деятели встретились в Константиновском дворце в Стрельне.

По словам Лукашенко, "вагнеровцы" его "начали напрягать". Причина этого его состояния состоит в их желании "идти на Варшаву", передает "Интерфакс".

"Я держу их в центре, как договорились, Белоруссии, не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих", - произнес президент соседней страны, занимающий эту должность 29 лет.

Напомним, что ЧВК "Вагнер" под руководством бизнесмена Евгения Пригожина попыталась устроить в России вооруженный мятеж. Вечером 24 июня от своих планов въехать в Москву Пригожин отказался. Уголовное дело в отношении него закрыли.

фото: kremlin.ru