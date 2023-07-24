Участок улицы Руставели до зимы останется недоступен для движения трамваев

Начиная с 24 июля участок улицы Руставели в Калининском районе Петербурга будет недоступен для движения трамваев из-за проведения ремонта путей, сообщили в городском комитете по транспорту. Ожидается, что работы продлятся до 1 декабря.

"До 1 декабря в связи с ремонтом трамвайных путей закрывается трамвайное движение по улице Руставели от конечной остановки "Проспект Луначарского" до проспекта Просвещения", — указали в комтрансе.

В связи с проведением работ трамвай № 51 перестанет работать, а трамвай № 100 будет ходить по измененному маршруту между конечными остановками "Придорожная аллея" и "Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк".

На прошлой неделе стало известно о завершении в Петербурге проверки тридцати лазурных автобусов, предпринятой в связи со случаями их аварий и возгораний. Неисправностей техники не обнаружили, автобусы вернулись на городские маршруты.

Фото: ЗАКС.Ру