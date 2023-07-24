Либерал-демократы предложили запретить частникам фиксировать нарушения ПДД

Группа сенаторов и депутатов Госдумы от ЛДПР внесла 24 июля на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о запрете привлечения коммерсантов к фиксированию нарушений правил дорожного движения. По мнению авторов, при взимании штрафов с водителей следует учитывать только материалы с камер, принадлежащих федеральным или региональным органам власти.

По мнению законотворцев, владельцы частных камер фиксации ПДД заинтересованы не в снижении аварийности на дорогах, а в извлечении прибыли. Ради этого предприниматели устанавливают комплексы "не на участках с высокой аварийностью, а в местах, где собственники (владельцы) транспортных средств часто допускают незначительное нарушение скоростного режима", говорится в пояснительной записке. Также авторы проекта полагают, что камеры могут намеренно ставиться неправильно ради увеличения показателей погрешности.

"И в подобных ситуациях вопрос увеличения уровня безопасности дорожного движения не решается, что прямо противоречит нормам законодательства", — приходят к выводу либерал-демократы. С целью покончить с подобной ситуацией они предложили внести изменения в статью 2.6.1 КоАП РФ с тем, чтобы оставить право фиксации нарушений только за государством и его субъектами.

Ранее в ЛДПР пообещали внести в Госдуму законопроект о введении государственных номеров для электросамокатов.

Фото: ЗАКС.Ру