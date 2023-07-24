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Суд отложил рассмотрение апелляции на приговор петербургского копателя Олега Белоусова

фото ЗакС политика Суд отложил рассмотрение апелляции на приговор петербургского копателя Олега Белоусова

Санкт-Петербургский городской суд 24 июля отложил рассмотрение апелляционной жалобы на приговор кладоискателя Олега Белоусова, осужденного на 5,5 лет по статьям о "фейках" про армию (ст. 207.3 УК) и призывах к экстремизму (ст. 280 УК). Следующее заседание назначили на 4 сентября, передает корреспондент ЗАКС.Ру из суда. Причиной для этого стало несвоевременное уведомление осужденного.

О грядущем заседании Белоусов узнал в конце прошлой рабочей недели. Несмотря на это, сам осужденный и его защитник были готовы начать рассмотрение жалобы. Против выступил сотрудник прокуратуры.

Напомним, приговор Белоусову огласили в конце марта. Судебное следствие длилось пять месяцев. Белоусов стал первым осужденным в Петербурге по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК). Всего в городе завели девять таких дел.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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