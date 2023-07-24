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Новости 11:56

Путин подписал закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе

фото ЗакС политика Путин подписал закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе

Предельный срок пребывания в запасе для военнообязанных со званиями ниже офицерских увеличится на пять лет, следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона. Документ опубликован 24 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о гражданах в запасе, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. В зависимости от возраста, их делят на три разряда. Предельный срок пребывания в первом разряде увеличивается с 35 до 40 лет, во втором — с 45 до 50 лет, а в третьем — с 50 до 55 лет.

Также закон увеличивает предельный возраст нахождения в мобилизационном резерве. Для старших офицеров он составит 65 лет вместо нынешних 60, для младших офицеров вырастет с 55 до 60 лет, а для лиц с иными званиями поднимется с 45 до 55 лет. При этом предельный возраст для высших офицеров по-прежнему останется на отметке в 70 лет.

Ранее документ был принят в третьем чтении Государственной думой.

Фото: Kremlin.ru


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