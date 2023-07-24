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Новости 12:02

Бывший чиновник Смольного стал министром образования Нижегородской области

фото ЗакС политика Бывший чиновник Смольного стал министром образования Нижегородской области

Экс-замглавы комитета по образованию Петербурга Михаил Пучков занял пост министра Нижегородской области, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале 23 июля. Никитин надеется, что знания и опыт Пучкова позволят дать "новый импульс" в повышении качества образования. 

Всего на пост министра претендовало четыре человека. Кандидатура Пучкова была одобрена конкурсной комиссией "Команды правительства". Остальные претенденты будут зачислены в кадровый резерв. 

Пучков покинул Смольный в начале июля. Он работал в комитете по образованию с ноября 2020 года. Курировал развитие образования, цифровую трансформацию отрасли, информационное сопровождение работы комитета и аттестацию педагогических кадров.

До работы в комитете Пучков занимал должность проректора по инновациям и информационным технологиям в РГПУ им. Герцена. Всего в вузе он проработал более 10 лет. 

Константин Леньков / Фото пресс-служба Смольного


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