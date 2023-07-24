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Новости 12:44

Роскомнадзор намерен сотрудничать с соцсетями для поиска сообщений с дискриминацией

фото ЗакС политика Роскомнадзор намерен сотрудничать с соцсетями для поиска сообщений с дискриминацией

Роскомнадзор планирует наладить совместную работу с социальными сетями ради поиска постов и комментариев, содержащих дискриминацию по национальному признаку, сообщил 24 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Роскомнадзор планирует проработать с площадками совместный оперативный поиск подобных публикаций и комментариев в соцсетях, в том числе в национальных группах, сообществах", — заявили в РКН. Как полагают в ведомстве, это позволит ускорить поиск и блокировку социально опасной информации.

В целом за первые шесть месяцев 2023 года РКН удалил или заблокировал 1,3 тысячи материалов в соцсетях с дискриминацией или унижением людей по национальному признаку. Кроме того, еще 545 обращений с требованием удалить подобные комментарии поступило за этот срок в редакции СМИ.

Также в РКН заявили о выявлении в начала года одного случая использования средства массовой информации в целях экстремистской деятельности. Учредитель и редакция получили письменное предупреждение, сведения о находке были направлены в Генпрокуратуру и МВД.

На прошлой неделе президент Владимир Путин распорядился усилить борьбу с дискриминацией по национальному признаку в интернете и СМИ.

Фото: pixabay


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