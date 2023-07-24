Штраф за неявку в военкомат без уважительной причины может составить 30 тысяч рублей

Величина штрафа за неявку в военный комиссариат без уважительной причины может оказаться меньше той, что была заявлена ранее, следует из таблицы поправок ко второму чтению законопроекта, рекомендованных к принятию комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Речь идет об изменении статьи 21.5. КоАП "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету". Как следует из таблицы, сумма взыскания за неявку гражданина в военкомат по повестке может составить от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Сейчас штраф за это составляет от 500 до трех тысяч рублей.

На прошлой неделе сообщалось о том, что комитет по госстроительству и законодательству подготовил поправки ко второму чтению законопроекта. Тогда авторы предлагали штрафовать россиян за неявку в военкомат на сумму до 50 тысяч рублей.

Также комитет уменьшил предполагаемые штрафы за несообщение гражданином в военкомат информации об изменении статуса, связанного с семейным положением или образованием, о смене места работы или учебы, а также о переезде на новое место пребывания без регистрации. Если на прошлой неделе депутаты проголосовали за штрафы от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, то теперь поправки предусматривают штрафы от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

Несообщение гражданином информации о выезде из России на полгода или о въезде в страну, а также неявка в связи с этим в военкомат в нынешней редакции документа предусматривает штрафы от пяти тысяч до 15 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру