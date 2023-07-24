Роспотребнадзор не нашел холеру у трех жителей Ленобласти

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области проверило троих жителей Всеволожского района на возможность заболевания холерой и уже получило результат, сообщил 24 июля портал 47news. Во всех случаях результаты проб оказались отрицательными, возбудитель обнаружен не был.

Все трое жителей области летели в одном самолете с теми, кто контактировал в Тамбовской области с зараженным холерой уроженцем Индии.

Ранее администрация региона распространила информацию о помещении на домашний карантин трех местных жителей в связи с угрозой заболевания холерой. При этом отмечалось, что клинические проявления у них отсутствовали.

О вспышке холеры в Тамбовской области стало известно 20 июля. Гражданин Индии был госпитализирован из гостиницы для мигрантов в городе Рассказово.

Фото: ЗАКС.Ру