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Новости 13:43

Роспотребнадзор не нашел холеру у трех жителей Ленобласти

фото ЗакС политика Роспотребнадзор не нашел холеру у трех жителей Ленобласти

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области проверило троих жителей Всеволожского района на возможность заболевания холерой и уже получило результат, сообщил 24 июля портал 47news. Во всех случаях результаты проб оказались отрицательными, возбудитель обнаружен не был.

Все трое жителей области летели в одном самолете с теми, кто контактировал в Тамбовской области с зараженным холерой уроженцем Индии.

Ранее администрация региона распространила информацию о помещении на домашний карантин трех местных жителей в связи с угрозой заболевания холерой. При этом отмечалось, что клинические проявления у них отсутствовали.

О вспышке холеры в Тамбовской области стало известно 20 июля. Гражданин Индии был госпитализирован из гостиницы для мигрантов в городе Рассказово.

Фото: ЗАКС.Ру


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