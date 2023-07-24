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Новости 13:59

Трое сенаторов отозвали свои подписи под законопроектом о лишении гражданства за экстремизм

фото ЗакС политика Трое сенаторов отозвали свои подписи под законопроектом о лишении гражданства за экстремизм

Три из четырех сенаторов, внесших законопроект о лишении россиян гражданства по рождению за совершение ряда преступлений, отозвали свои подписи, следует из данных электронной базы Государственной думы. На момент выпуска новости у инициативы оставался единственный автор — сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Подписи отозвали члены Совета Федерации от ЛНР Ольга Бас, а также представляющие Севастополь Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин. Сам законопроект был размещен в думской системе в пятницу, 21 июля.

Согласно тексту пояснительной записки к законопроекту, сенаторы предлагали лишать полученного по факту рождения гражданства России за создание угрозы национальной безопасности, в том числе за дезертирство, дискриминацию армии или же за призывы к экстремизму.

Фото: ЗАКС.Ру


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