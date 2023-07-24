Горсуд не согласился с Вишневским в споре с Генпрокуратурой

Санкт-Петербургский городской суд не увидел бездействия в ответе Генеральной прокуратуры на обращение депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Парламентарий обращался в ведомство с просьбой объяснить, считаются ли демонстрация флага Украины и критические высказывания о специальной военной операции нарушением закона. Суд 24 июля отклонил апелляционную жалобу.

Парламентарий через суд добивался признания ответа Генпрокуратуры незаконным из-за его неудовлетворительного, по мнению истца, содержания. Часть вопросов была проигнорирована ведомством. Кроме того, ждать ответа пришлось более трех месяцев. Лишь во время рассмотрения иска в районном суде прокуратура ответила на один из вопросов депутатов. Оказалось, что демонстрация флага Украины сама по себе не является правонарушением, но силовики в таких случаях учитывают совокупность обстоятельств.

Представители Генеральной прокуратуры в суде заявили, что из иска непонятно, какие именно права депутата были нарушены. В ведомство он обращался от имени депутата городского парламента, а в суд обратился как физическое лицо. Представитель Вишневского юрист Александр Кобринский возразил, что форма обращения никак не влияет на обязанность ведомства своевременно подготовить исчерпывающий ответ. Он намерен оспорить решение в третьем кассационном суде общей юрисдикции.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру