Вишневский судится с Генпрокуратурой из-за запроса об ответственности за критику спецоперации

В Василеостровском районном суде Петербурга 8 декабря продолжили рассматривать иск депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского к Генеральной прокуратуре. "Яблочник" пытается признать бездействие ведомства незаконным из-за неудовлетворительного, по его мнению, ответа на запрос об ответственности за критику специальной военной операции. Прокуратура попыталась удовлетворить интерес политика, но на все вопросы ответить не получилось.

Письмо на имя главы Генеральной прокуратуры Игоря Краснова парламентарий отправил в конце апреля. Ответ пришел лишь через три месяца. Вишневский пытался узнать, могут ли граждане выражать негативное отношение к специальной военной операции и не быть привлеченным за это к ответственности по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП и ст. 280.3 УК в случае повторного нарушения). Кроме того, политик интересовался, можно ли использовать для описания событий на Украине другие термины, отличные от тех, что использует Министерство обороны. В ведомстве лишь напомнили, что войсками ведется специальная военная операция, и по другому называть ее нельзя. Депутат оказался недоволен ответом, поскольку считает, что его вопросы проигнорировали.

- Я направил данное обращение, так как полагаю, что ответ на него имеет важное общественное значение, ибо в силу принципов правовой определенности, любой гражданин, совершая те или иные поступки, должен иметь возможность однозначно предсказать последствия своих действий. Ответы на эти вопросы как раз позволили бы гражданам определить, что можно, а что нельзя. Если нельзя, то почему, - сказал Вишневский.

Представитель прокуратуры в начале заседания ходатайствовал о приобщении к материалам дела нового ответа ведомства на апрельский запрос. В нем говорилось, что демонстрация цветов украинского флага сама по себе не содержит состава правонарушения, Еще два вопроса Вишневского по-прежнему остались без ответа. Юрист Александр Кобринский, который представляет "яблочника" в суде, возразил, что приобщать письмо можно лишь при условии признания иска прокуратурой. Представитель ведомства ответил, что это дополнение к прошлому письму. Суд согласился принять такое доказательство.

Прокурор объяснил трехмесячную задержку ответа тем, что на момент получения обращения в ведомстве якобы еще не успели изучить практику по делам о дискредитации армии. Он добавил, что в период специальной военной операции число обращений увеличилось "на 100%".

Судья решил отложить заседание на 22 декабря.

Напомним, в марте, вскоре после начала спецоперации, в России начали действовать законы, предусматривающие ответственность за дискредитацию российской армии. За это предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет, если деяние совершено повторно. Также ответственность предусмотрена за распространение заведомо ложной информации о ходе спецоперации (ст. 207.3 УК) - до 15 лет лишения свободы. В Петербурге за все время фигурантами статьи о "фейках" про армию стали восемь человек.

Константин Леньков