Горсуд не стал привлекать к делу о газете "Муниципальная Гражданка" местного депутата

Санкт-Петербургский городской суд 24 июля приступил к рассмотрению по существу иска местной администрации МО "Гражданка" к муниципальному совету по оспариванию положения о муниципальной газете. Депутат округа Вадим Сафонов сообщил ЗАКС.Ру, что просил суд привлечь его к делу в качестве заинтересованного лица - ему в этом отказали.

- Судья сочла, что в данном судебном процессе мои права никак не затрагиваются, что, мягко говоря, странно, - рассказал муниципальный депутат.

По его словам, судья запросила протоколы заседаний совета, на которых ставился вопрос об исках против муниципального совета. С помощью этих документов она хочет понять, как и в каком объеме депутатам совета сообщили о рассматриваемом деле, уточнил Сафонов.

- Мне все-таки удалось обратить внимание суда на то, что и истец, и представитель ответчика занимают практически одну и ту же позицию - то есть нет никакой состязательности в процессе. И удалось обратить внимание на то, что депутаты далеко не сразу смогли добиться возможности ознакомиться с исковыми требованиями, - заявил мундеп.

Из-за запроса документов рассмотрение дела отложили. Следующее заседание назначено на 5 сентября, добавил Сафонов.

Напомним, местная администрация хочет полностью отменить положение о газете "Муниципальная Гражданка". Глава совета Елена Беляева тоже считает, что документ следует признать недействующим и принять новый. Муниципальная газета не выпускается уже несколько месяцев, а вместо нее администрация создала свое издание. Ранее ЗАКС.Ру подробно рассказывал о противостоянии в МО "Гражданка".

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру