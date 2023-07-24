Трое жителей Выборга получили реальные сроки за попытку поджечь военкомат

Второй окружной военный суд назначил сроки реального лишения свободы троим жителям Выборга, признанным виновными в попытке поджечь здание военкомата минувшей осенью. Как передает ТАСС, они получили сроки в диапазоне от шести до тринадцати лет.

Двоих мужчин осудили по статье о покушении на теракт (ч. 2 ст. 205 УК с применением ч. 3 ст. 30 УК). Третьего приговорили по статье об организации террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК).

Двое из подсудимых сотрудничали со следствием. Кроме того, двое фигурантов были ранее судимы.

Свой криминальный замысел выборжане не смогли довести до конца, поскольку их планам помешал охранник, появившийся возле здания военкомата.

Фото: ЗАКС.Ру