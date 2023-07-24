В зоне СВО погиб командир "Ленинградского полка"

Командующий "Ленинградским полком", собранным из мобилизованных жителей Петербурга и других регионов СЗФО, полковник Евгений Вашунин погиб в зоне специальной военной операции, сообщил 24 июля спикер ЗакСа Александр Бельский.

"Выполняя долг в зоне СВО, 14 июля 2023 года он принял решение прийти на помощь отряду "Шторм", оказавшемуся в оперативном окружении украинских боевиков. Полковник с группой поддержки выдвинулись навстречу отряду. Их движение было замечено противником, командир и его бойцы вступили в бой с неприятелем", - рассказал Бельский.

По его словам, в ходе боя Вашунина отсекли от однополчан и серьезно ранили. Командир оказал себе помощь, но это его не спасло. Полковника посмертно представили к званию Героя Российской Федерации.

Напомним, "Ленинградский полк" сформировали в рамках частичной мобилизации. По поручению Бельского, для полка изготовили шевроны. 26 апреля Вашунин посетил пленарное заседание ЗакСа и торжественно вручил один такой нарукавный знак губернатору Александру Беглову.

Фото: скрин трансляции заседания Законодательного собрания