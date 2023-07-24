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Градозащитники попросят Беглова спасти здание мясокомбината "Самсон"

фото ЗакС политика Градозащитники попросят Беглова спасти здание мясокомбината "Самсон"

Члены президиума петербургского отделения ВООПИиК на последнем заседании подняли тему бывшего мясокомбината "Самсон" на Московском шоссе, которому угрожает разрушение и снос. Сейчас собственники здания через суд добиваются его исключения из реестра выявленных памятников.

"У объекта очень богатая история и интересная архитектура. Нужно остро поставить вопрос о том, что, пока идут эти судебные разбирательства, памятник гибнет. Поэтому нужно срочно принять меры по его консервации", - произнесла на встрече профессор Маргарита Штиглиц.

Две ее экспертизы не привели ко внесению мясокомбината в единый госреестр памятников. Последующие экспертизы, напротив, отказали зданию в особых архитектурно-художественных достоинствах.

Участники мероприятия согласились с тезисом о критичности ситуации и допустили, что для благополучного решения вопроса потребуется пятая, заключительная экспертиза. Кроме того, члены ВООПИиК в ближайшее время обратятся к губернатору Александру Беглову с просьбой защитить здание с 90-летней историей и поспособствовать его внесению в едный госреестр объектов культурного наследия.

Ранее стало известно о строительстве на территории бывшего завода школы за 1,5 млрд рублей.

фото: Прокуратура Санкт-Петербурга / Telegram


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