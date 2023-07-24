Градозащитники попросят Беглова спасти здание мясокомбината "Самсон"

Члены президиума петербургского отделения ВООПИиК на последнем заседании подняли тему бывшего мясокомбината "Самсон" на Московском шоссе, которому угрожает разрушение и снос. Сейчас собственники здания через суд добиваются его исключения из реестра выявленных памятников.

"У объекта очень богатая история и интересная архитектура. Нужно остро поставить вопрос о том, что, пока идут эти судебные разбирательства, памятник гибнет. Поэтому нужно срочно принять меры по его консервации", - произнесла на встрече профессор Маргарита Штиглиц.

Две ее экспертизы не привели ко внесению мясокомбината в единый госреестр памятников. Последующие экспертизы, напротив, отказали зданию в особых архитектурно-художественных достоинствах.

Участники мероприятия согласились с тезисом о критичности ситуации и допустили, что для благополучного решения вопроса потребуется пятая, заключительная экспертиза. Кроме того, члены ВООПИиК в ближайшее время обратятся к губернатору Александру Беглову с просьбой защитить здание с 90-летней историей и поспособствовать его внесению в едный госреестр объектов культурного наследия.

Ранее стало известно о строительстве на территории бывшего завода школы за 1,5 млрд рублей.

фото: Прокуратура Санкт-Петербурга / Telegram