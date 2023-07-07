На территории мясокомбината "Самсон" построят школу за 1,5 млрд рублей

Смольный объявил конкурс на строительство новой школы в Московском районе. За работы готовы отдать 1,5 млрд рублей, о чем пишет "Деловой Петербург".

Будущее образовательное учреждение разместится на территории мясокобината "Самсон". Согласно проекту, оно рассчитано на 550 учеников. Победителя конкурса объявят 1 августа.

Крайний срок введения объекта в эксплуатацию - июль 2025 года.

"В наши задачи входит максимально быстро сократить в городе разрыв между возведением жилья и социальных объектов", - прокомментировал новую госзакупку глава комитета по строительству Игорь Креславский.

В последние месяцы завод "Самсон" чаще всего появлялся в новостях в связи с бронзовыми быками XIX века, стоявшими у входа. Содержание памятника вызвало нарекания у КГИОП и прокуратуры. В январе быков увезли на реставрацию. На свое прежнее место они уже не вернутся.

фото: Прокуратура Санкт-Петербурга / Telegram