Бастрыкин пригрозил уголовными делами блогерам за уход от налогов

Уклоняющиеся от уплаты налогов блогеры могут столкнуться с уголовным преследованием, заявил РИА "Новости" председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. При этом он уточнил, что не считает "некой тенденцией" возбуждение дел в отношении популярных в интернете личностей.

"Некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо", — выразил мнение глава СК.

Бастрыкин заявил, что не считает претензии к блогерам чем-то из ряда вон выходящим и добавил, что предъявляемые к ним требования равнозначны требованиям, предъявляемым государством к другим предпринимателям. "Для всех одни четкие и простые правила, которые необходимо соблюдать", — добавил он.

Также Бастрыкин сообщил о предъявлении окончательного обвинения фигурантке дела о теракте в кафе на Васильевском острове Дарье Треповой. По его утверждению, она знала о том, что в бюсте, который передала военкору Владлену Татарскому, находилось взрывное устройство.

Фото: Telegram-канал "Следком"