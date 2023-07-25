Следком предъявил окончательное обвинение Треповой по делу о взрыве на Университетской набережной

Следственный комитет предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе на Университетской набережной, заявил глава силового ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА "Новости". В результате прогремевшего в начале апреля взрыва погиб военкор Владлен Татарский.

По словам Бастрыкина, следствие установило, что организацией взрыва руководили представители украинской стороны.

"Они же через соцсети завербовали исполнительницу преступления Трепову. Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов", — добавил он.

Также Бастрыкин заявил, что Трепова знала о наличии взрывчатки в бюсте, который передала Татарскому в кафе. По его словам, фигурантка дела пыталась доказать следствию, что думала, будто внутри статуэтки спрятано устройство слежения. "Однако следственным путем удалось установить, что на самом деле она была осведомлена о том, что передает военкору именно статуэтку со взрывчаткой", — поведал силовик.

Всего, по словам главы СК, в ходе расследования было проведено около 200 экспертиз. Сотрудники ведомства опросили около 400 человек, 85 граждан были признаны потерпевшими по делу.

Взрыв в Street Food Bar № 1 прогремел 2 апреля, спустя два дня после происшедшего в СИЗО поместили фигурантку дела Трепову. Ей предъявили обвинения по статьям о совершении теракта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном ношении взрывчатых устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) Позже Росфинмониторинг внес ее в перечень экстремистов и террористов. В начале июня ей продлили срок ареста до осени.

Фото: "МВД МЕДИА"/ Telegram (скриншот видео)