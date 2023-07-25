Суд оставил в силе штраф журналистке Виктории Арефьевой за дискредитацию армии

Ленинградской областной суд 25 июля рассмотрел жалобу на постановление в отношении петербургской журналистки Виктории Арефьевой. В августе 2022 года суд во Всеволожске оштрафовал ее на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП) за съемку акции на тему специальной военной операции. Областной суд не стал отменять решение, сообщила ЗАКС.Ру журналистка.

Сама акция прошла год назад на берегу Пугаревского карьера. Неизвестные активисты расставили 35 деревянных крестов, на которых были ссылки на новости о спецоперации на Украине. Авторов перфоманса полицейским найти не удалось. Арефьеву решили привлечь к ответственности за то, что она разместила фотографии крестов в своих социальных сетях, чем якобы причинила нравственные страдания родственникам участников СВО. Журналисткой статус Арефьевой проигнорировали и во всеволожском, и в областном суде. Кроме того, отмечает Арефьева, во время составления административного протокола, ей не были разъяснены ее права.

Интересы журналистки представлял правозащитник Владимир Василенко. Они намерены обжаловать решение в вышестоящей инстанции.

Константин Леньков