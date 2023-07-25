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Градсовет одобрил установку памятника Уварову перед зданием Двенадцати коллегий

фото ЗакС политика Градсовет одобрил установку памятника Уварову перед зданием Двенадцати коллегий

Градостроительный совет одобрил установку памятника министру народного просвещения Российской империи Сергею Уварову перед входом в здание Двенадцати коллегий на Менделеевской линии Васильевского острова. Решение зафиксировано в протоколе собрания, опубликованном 24 июля на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.

"Решили: одобрить установку памятника министру народного просвещения Российской империи, президенту академии наук графу Уварову С. С. <...> с доработкой в рабочем порядке по замечаниям Градостроительного совета", — говорится в документе.

Само заседание состоялось еще 19 июля. За установку монумента высказались 12 участников, еще шестеро проголосовали против. Во время обсуждения проекта ряд членов Градсовета высказали ряд претензий к предложенному скульптором Салаватом Щербаковым решению памятника. В частности, искусствовед Михаил Мильчик отметил, что стилистически модель относится не к XXI и даже не к XX веку, а к XIX столетию, в то время как скульптурное изображение должно соответствовать времени создания. Также он заявил, что установка памятника нарушит законодательство об охранных зонах, следует из протокола.

Ранее в СПбГУ заявили, что определились с местом расположения памятника Уварову. Его хотят установить там, где сейчас находится скульптура "Крылатый гений". В свою очередь, последнюю планируют переместить во двор здания Двенадцати коллегий.

Фото: ЗАКС.Ру


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