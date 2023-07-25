Градсовет одобрил установку памятника Уварову перед зданием Двенадцати коллегий

Градостроительный совет одобрил установку памятника министру народного просвещения Российской империи Сергею Уварову перед входом в здание Двенадцати коллегий на Менделеевской линии Васильевского острова. Решение зафиксировано в протоколе собрания, опубликованном 24 июля на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.

"Решили: одобрить установку памятника министру народного просвещения Российской империи, президенту академии наук графу Уварову С. С. <...> с доработкой в рабочем порядке по замечаниям Градостроительного совета", — говорится в документе.

Само заседание состоялось еще 19 июля. За установку монумента высказались 12 участников, еще шестеро проголосовали против. Во время обсуждения проекта ряд членов Градсовета высказали ряд претензий к предложенному скульптором Салаватом Щербаковым решению памятника. В частности, искусствовед Михаил Мильчик отметил, что стилистически модель относится не к XXI и даже не к XX веку, а к XIX столетию, в то время как скульптурное изображение должно соответствовать времени создания. Также он заявил, что установка памятника нарушит законодательство об охранных зонах, следует из протокола.

Ранее в СПбГУ заявили, что определились с местом расположения памятника Уварову. Его хотят установить там, где сейчас находится скульптура "Крылатый гений". В свою очередь, последнюю планируют переместить во двор здания Двенадцати коллегий.

Фото: ЗАКС.Ру