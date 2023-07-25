Правительство предложило перенести на полгода вступление в силу запрета на неперерабатываемые товары

Кабинет министров предложил перенести с 1 марта на 1 сентября 2024 года вступление в силу нормы о возможности органов власти вводить запрет на производство и использование товаров, которые сложно или попросту невозможно перерабатывать, сообщил 25 июля ТАСС. При этом информагентство сослалось на протокол совещания с участием вице-премьера Виктории Абрамченко.

"Перенос на 1 сентября 2024 года вступления в силу нормы <...> об установлении перечня видов продукции (товаров), производство и использование которых не допускаются в связи с тем, что отходы от использования такой продукции (товаров) не подлежат обработке и (или) утилизации либо их обработка и (или) утилизация затруднительны", — говорится в протоколе.

Согласно действующей сейчас норме, с 1 марта органы власти получат возможность устанавливать списки товаров, производство и использование которых будут запрещены в России. Перенос срока на полгода планируется закрепить в ходе второго чтения в Госдуме законопроекта о расширенной ответственности производителей за утилизацию упаковки.

Днем ранее появилась информация о том, что администрация президента обсуждает возможность отказа от принятия непопулярных инициатив в контексте предстоящих в 2024 году выборов. Предполагается, что мораторий продлится с сентября 2023 года по апрель 2024 года. При этом возможен перенос вступления в силу ряда норм на более поздний срок.

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