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Новости 12:29

Милонов выступил против запрета зарубежной музыки в России

фото ЗакС политика Милонов выступил против запрета зарубежной музыки в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов критически отнесся к идее запрета зарубежной музыки в России, высказанной ранее курским омбудсменом Владимиром Фирсовым. Свои соображения на этот счет парламентарий изложил в личном Telegram-канале 25 июля.

"Музыка не виновата в происходящем. У меня самого на рингтоне, признаюсь, звучит музыка из недружественной страны. Отменить Баха? Отменить Эндрю Ллойда Вебера? Музыка — это искусство, и не имеет отношения к чуме, которая захватила Запад", — поделился мнением Милонов.

Днем ранее уполномоченный по правам человека в Курской области Фирсов поведал о поступившей к нему жалобе 30 участников боевых действий, выразивших недовольство публичным исполнением зарубежной музыки в общественных местах и торговых центрах города. Сам омбудсмен пошел дальше и предложил региональным властям заодно подумать и о пересмотре репертуара местных кинотеатров.

"С учетом чрезвычайной важности вопроса, необходимости защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, Уполномоченный вновь обратился в органы власти", — поведал Фирсов на своей странице во "ВКонтакте".

Ранее Милонов обращался к главе Минстроя Иреку Файзуллину с предложением создать федеральную программу по оборудованию туристических мест общественными туалетами.

Фото: ЗАКС.Ру


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