Пискарев поведал о "тренинге псевдонаблюдателей — провокаторов" для дискредитации выборов

Недруги российской власти планируют дискредитировать проведение Единого дня голосования в сентябре 2023 года и готовят для этого провокации, считает глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев. Своими предположениями парламентарий поделился 25 июля посредством Telegram-канала комиссии.

Согласно заявлениям депутата, по мере приближения сентябрьского голосования "внешние силы, их помощники внутри страны и бежавшие за рубеж" якобы принимаются активнее говорить об их нелегитимности. По его уверениям, думская комиссия зафиксировала "многочисленные попытки" со стороны признанных Россией недружественными государств опорочить решения Центризбиркома о назначении выборов в четырех новых регионах страны.

"Нарастает активность по распространению деструктивного контента со стороны иностранных агентов, нежелательных и экстремистских организаций", — пожаловался Пискарев.

Также парламентарий поведал о попытках давления на избирателей и членов избиркомов со стороны зарубежных НПО, а также о будто бы готовящихся на избирательных участках провокациях "с целью создания "нужной" картинки для зарубежных СМИ".

"Например, для этого за пределами нашей страны одной из организаций, признанных в России экстремистской, проведен тренинг псевдонаблюдателей — провокаторов", — транслирует слова депутата Telegram-канал комиссии.

Пискарев заявил, материалы в отношении участников тренинга были направлены в Генпрокуратуру и ЦИК.

Ранее Пискарев выступил одним из соавторов законопроекта, предусматривающего реальные сроки заключения за оправдание экстремизма. В пояснительной записке к проекту говорится, в частности, что массшутинг в России "приобретает статус "модного" движения", а в СМИ и интернете якобы наблюдаются случаи оправдания убийц детей.

Фото: Telegram-канал Василия Пискарева