Первый замглавы администрации Лужского района задержан по факту гибели человека при обрушении моста

В Ленобласти задержан первый замглавы администрации Лужского района — председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Алексей Голубев, сообщили 25 июля в региональном Следственном управлении СК. Чиновника подозревают в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего выполнения обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Задержание связано с гибелью мужчины во время проведения фестиваля "Ольгины берега" в минувшую субботу, произошедшей из-за обрушения деревянного моста. По версии следствия, Голубев исполнял обязанности главы района и был непосредственным организатором праздника.

"В настоящее время должностное лицо задержано в порядке ст. 91 УПК РФ, он допрошен в качестве подозреваемого. Следствием перед судом возбуждено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста", — говорится в сообщении Следкома.

Сейчас в рамках расследования дела проводятся допросы руководства и должностных лиц районной администрации, а также связанных со строительством и эксплуатацией моста организаций. Силовики изымают служебную и техническую документацию. В дальнейшем СК планирует дать правовую оценку действиям сотрудников администрации и организации-подрядчика. Ход и результаты расследования контролируются руководством ведомства.

В результате обрушения моста 22 июля погиб мужчина 1953 года рождения и пострадали семь человек. Погибший находился непосредственно под конструкцией в момент, когда она не выдержала. Ему оказали медицинскую помощь, но спасти не смогли.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"