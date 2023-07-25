Петербургский суд оштрафовал Невзорова* по "иноагентскому" протоколу

Приморский районный суд Петербурга заочно оштрафовал на 40 тысяч рублей публициста Александра Невзорова*, с марта прошлого года находящегося за пределами России. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Ему вменили несоблюдение законодательства об иноагентах (ч. 4 ст. 19.34 КоАП).

Суд установил, что в марте нынешнего года публицист не поставил специальной иноагентской плашки перед одним из постов в собственном Telegram-канале.

"Вышеуказанное привело к нарушению прав и свобод человека и гражданина на получение полной и достоверной информации о ее распространителе", - говорится в сообщении.

Примечательно, что 64-летний автор поста принципиально не маркирует свои публикации упоминаниями о статусе, которым его в апреле прошлого года наделил Минюст. Иными словами, весь его Telegram-канал не соответствует законодательству об иноагентах.

В феврале Невзоров* был заочно приговорен к восьми годам колонии по делу о "фейках" про армию (ст. 207.3 УК).

*Минюст внес Александра Невзорова в единый реестр иноагентов

фото: Александр Невзоров* / YouTube (скриншот)