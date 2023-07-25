Госдума ужесточила законодательство о требованиях к воинскому учету

Депутаты Государственной думы 25 июля приняли во втором и третьем чтениях поправки в законодательство о воинском учете. Как и анонсировалось ранее, штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины многократно вырастет и составит от 10 до 30 тысяч рублей.

Неуведомление военкомата о смене работы, учебы, постоянного места пребывания и семейного положения будет стоить российскому гражданину от 1 до 5 тысяч рублей штрафа. При этом человек, уже находящийся в статусе призывника и не сообщивший во время призыва о смене места жительства, теперь рискует быть оштрафованным на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.

Административная ответственность ждет также организации, которые сочтут виновными в неоказании содействия военкоматам в период мобилизации. За это юрлиц будут штрафовать в диапазоне от 400 до 500 тысяч рублей, а должностных лиц - на сумму от 60 до 80 тысяч рублей.

Поправки вступят в силу с 1 октября.

Фото: ЗАКС.Ру