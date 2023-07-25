Тихонова попросила Смольный не штрафовать МО по показаниям автоматизированной системы

Лидер петербургских справедливороссов Надежда Тихонова направила вице-губернатору Анатолию Повелию подробное письмо, в котором она встает на защиту муниципалов в вопросах благоустройства.

Политика не устраивает то, что представителей местного самоуправления стали регулярно и массово штрафовать за нарушения, выявленные в проведенном благоустройстве, причем делается это на основе данных специального автоматизированного комплекса. Ситуация видится Тихоновой несправедливой, с учетом того, что с недавних пор на муниципалов "повесили" не только текущий, но и капитальный ремонт внутридворовых территорий. Она отмечает при этом, что дворы, находящиеся в ведении органов исполнительной власти, столь строгого контроля не проходят.

Проблема постоянных штрафов, рассуждает автор письма, ведет к тому, что муниципалы вынуждены будут урезать другие статьи расходов. Это, в свою очередь, вызовет недовольство у петербуржцев. Для того чтобы избежать социальных волнений, Тихонова просит чиновников перестать практиковать "автоматизированные" штрафы. Она также призывает увеличить дотации из городского бюджета органам МСУ на ремонт внутриквартальных территорий.

Фото: ЗАКС.Ру