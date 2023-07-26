Социологу Кагарлицкому* предъявили официальное обвинение

ФСБ официально предъявила социологу Борису Кагарлицкому* обвинение в публичных призывах через интернет к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщил 26 июля в своем Telegram-канале адвокат Сергей Ерохов.

"Я принял адвокатское поручение защищать известного российского политолога, профессора Б. Ю. Кагарлицкого*. [Ему. — ЗАКС.Ру] вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ о публичном оправдании терроризма", — сообщил защитник.

Ерохов отметил, что Кагарлицкий* не признает вину, и добавил, что его подзащитный никогда не оправдывал терроризм. "Цель всех его выступлений — это попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство", —заявил он.

По словам Ерохова, дело против Кагарлицкого* расследует УФСБ по Республике Коми, из-за чего последнего накануне этапировали в Сыктывкар.

Информация о возбуждении уголовного дела в отношении Кагарлицкого* появилась накануне. Какие именно высказывания вменяются ему в вину, неизвестно.

*Минюст внес Бориса Кагарлицкого в единый реестр иноагентов

Фото: Рабкор / YouTube (скриншот)