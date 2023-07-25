ФСБ завела на социолога Кагарлицкого* дело об оправдании терроризма

Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело об оправдании терроризма в отношении социолога Бориса Кагарлицкого* (ст. 205.2 УК РФ), сообщил 25 июля ТАСС со ссылкой на адвоката Юлию Кузнецову. Юрист представляет интересы московского психолога Александра Арчагова, у которого утром во вторник силовики провели обыск.

"Как мне удалось выяснить, он [обыск. — ЗАКС.Ру] проходил в рамках уголовного дела об оправдании терроризма, которое возбудили в отношении Кагарлицкого*. Расследование дела ведет ФСБ".

Как сообщил проект "ОВД-Инфо"*, в ходе следственных действий в квартире Арчагова силовики изъяли телефоны, ноутбуки и модем. После этого психолога увезли на допрос, при этом первоначально его заковали в наручники. После протестов адвоката Кузнецовой руки задержанного освободили.

С чем связано возбуждение уголовного дела в отношении Кагарлицкого*, пока неизвестно. Сам он с мая прошлого года находится в списке иностранных агентов. Попытка опротестовать подобное решение Минюста была отклонена судом.

*Минюст внес Бориса Кагарлицкого в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: Рабкор / YouTube (скриншот)