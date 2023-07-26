В Смольном пообещали решить жилищный вопрос всех семей с детьми-инвалидами в 2023 году

Председатель жилищного комитета Олег Зотов выступил с докладом на заседании правительства Петербурга 26 июля. Отвечая на вопрос губернатора Александра Беглова о темпах улучшения жилищных условий семей с детьми-инвалидами, чиновник заявил, что в 2023 году планируют помочь всем таким семьям. Он также не забыл напомнить о "принципиальной поддержке" главы города в этом вопросе.

- В плане работы на текущий год у нас было предусмотрено оказание содействия всего лишь 39 семьям, имеющим детей-инвалидов. Однако, благодаря вашей принципиальной поддержке и поддержке финансового блока правительства Санкт-Петербурга, финансирование мер государственной поддержки, государственного содействия улучшения жилищных условий семей, имеющих детей-сирот принципиально увеличено. Добавлено 1,9 млрд рублей, что позволяет уже в текущем году удовлетворить потребности всех семей, имеющих детей-инвалидов в нашем городе, - доложил Зотов.

Еще один вопрос о предоставлении жилья инвалидам задал представитель Заксобрания Михаил Барышников. Он обратил внимание, что сейчас в списке очередников-инвалидов есть граждане, которые дожидаются новой недвижимости более 40 лет - с февраля 1982 года. Парламентарий считает, что это "не совсем хорошо". Зотов в ответ решил рассказать о другом.

- В прошлом году, наверное впервые за много лет, мы смогли себе позволить сместить акцент не только с льготных категорий граждан, которым мы безусловно должны помогать в первоочередном порядке, но смогли позволить себе обеспечить ,в том числе, очередников общей очереди. Свыше 600 человек из числа очередников общей очереди, - заявил глава жилкома.

Напомним, с начала года городские власти приобрели более 1,6 тысячи квартир для очередников и льготников. Большинство из них - однокомнатные квартиры.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру