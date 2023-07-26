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Новости 14:34

Госдума ограничила иностранцев во владении новостными агрегаторами в России

фото ЗакС политика Госдума ограничила иностранцев во владении новостными агрегаторами в России

Государственная дума приняла в третьем чтении 26 июля закон о запрете иностранцам владеть российскими новостными агрегаторами, сообщил ТАСС. Согласно норме, контрольный пакет акций таких компаний должен находиться в руках российских лиц.

Инициатива предусматривает внесение поправок в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О связи". Согласно тексту документа, владельцами агрегаторов не могут выступать иностранные государства и компании, международные организации, российские компании с иностранным участием, а также граждане других стран и россияне, также обладающие гражданством другой страны.

Изменения вступят в силу с 1 февраля 2024 года.

Также закон запрещает регистрацию на российских сайтах с помощью иностранных сервисов электронной почты. Вместо этого будет предусмотрена возможность регистрации по номеру телефона или адресу российской электронной почты, через портал госуслуг или же с использованием идентификаторов на российских ресурсах.

Фото: ЗАКС.Ру


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