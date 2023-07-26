В Петербурге суд вынес штраф из-за состояния дореволюционной дворцовой кухни

Красносельский районный суд вынес решение по делу о нарушении требований охранного законодательства (ч. 3 ст. 7.13 КоАП РФ) в отношении замдиректора Централизованной библиотечной системы района Людмилы Зименковой. Разбирательство касалось состояния здания главной кухни в Дворцовой слободе на территории Красного Села.

Само здание было признано КГИОП выявленным объектом культурного наследия. Как отмечается, в августе прошлого года Централизованная библиотечная система Красносельского района заключила контракт с архитектурно-реставрационной мастерской "Вега" о разработке проектной документации на сохранение постройки. В ноябре стороны заключили договор об актуализации технического обследования объекта.

К настоящему времени работы по второму контракту завершены, при этом проектная документация так и не поступила в КГИОП и разрешения на выполнение работ не было.

При обследовании здания в мае 2023 года специалисты зафиксировали его неудовлетворительное состояние. В частности, были обнаружены повреждение кровли, а также трещины и сколы на фасаде.

"Работы по сохранению <...> не осуществляются. На момент проведения проверки установлено, что территория объекта культурного наследия с северной стороны здания в сторону ул. Юных Пионеров захламлена строительным мусором", — сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Результаты обследования свидетельствуют о нарушении законодательства об охране объекта культурного наследия, сочли в суде. Зименкова на заседании отсутствовала, суд назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей.

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Фото: Citywalls

Фото: Citywalls