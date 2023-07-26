Градозащитники намерены обратиться к Лукашенко из-за сноса дома Басевича

Выступающие за сохранение Петербурга организации подготовили обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой помешать сносу дома Басевича на Большой Пушкарской улице, сообщили ЗАКС.Ру в Градозащитном пресс-центре. Выбор адресата обусловлен местом рождения инженера Иссахара Басевича, для которого строилось здание.

"От лица петербургских градозащитных организаций обращаемся к Вам с просьбой не допустить уничтожения памяти о Вашем великом соотечественнике, уроженце города Пинска Минской губернии Иссахаре Исааковиче Басевиче. Прогрессивный инженер, он внес огромный вклад в технологическое развитие как Беларуси, так и Петербурга", — говорится в тексте обращения на имя белорусского лидера.

Активисты называют продолжающийся с мая снос здания незаконным и обвиняют власти города в потворстве "новому собственнику, желающему видеть на этом драгоценном месте здание другой площади и конфигурации". Сам демонтаж ведется, по их оценкам, "грубо, цинично, наплевательски".

В обращении активисты упомянули "бережное отношение" Лукашенко к объектам наследия в Белоруссии, которому "здесь в России мы можем только завидовать". Также они указали на дружеские отношения президента республики с губернатором Петербурга Александром Бегловым и попросили "вмешаться в ситуацию и не допустить уничтожения памяти" о Басевиче.

Подписи под обращением поставили движение "SOS СПб СНОС", фонд "Голодай", Градозащитный пресс-центр, а также группы "Спасем Дом Басевича", "Нет сносу Нарвской заставы!" и группа в защиту Сестрорецкого курорта.

На месте дома Басевича планируется строительство апартаментов для работников Академии танца Бориса Эйфмана. После начала демонтажных работ градозащитники открыли сбор подписей за лишение Эйфмана звания почетного гражданина Петербурга, среди поддержавших инициативу оказались фронтмен группы "АукцЫон" Олег Гаркуша, художник Дмитрий Шагин, историк Лев Лурье. В середине июня Горсуд обязал провести экспертизу ценности здания.

Фото: ЗАКС.Ру